LG V60 ThinQ sta per arrivare in Italia, in un call conference con i rappresentanti dell’azienda per il nostro paese, ci hanno effettivamente confermata la commercializzazione sul territorio entro la fine del prossimo mese ad un prezzo molto interessante.

Il nuovo smartphone, che doveva essere presentato direttamente presso il MWC 2020 di Barcellona (però rimandato a causa del Coronavirus), presenta caratteristiche tecniche davvero rivoluzionarie, a partire dall’ampissimo display OLED FullVision da 6.8 pollici con notch a goccia, passando comunque per la possibilità di utilizzare il dual screen (accessorio venduto a parte) e da collegare direttamente al dispositivo.

La batteria si prospetta essere di qualità elevatissima, i 5000mAh garantiranno una durata notevole, con standby fino a 180 ore e 14 ore in conversazione, nonché piena compatibilità con ricarica wireless da 9W.

Il comparto fotografico è da top di gamma assoluto, troviamo una doppia fotocamera con sensore da 64MP e grandangolare da 13 megapixel, affiancato dal sensore Time of Flight. Le specifiche ovviamente non terminano qui, per conoscerlo da vicino leggete il nostro articolo completo.

LG V60 ThinQ 5G: ecco quanto costerà

Arriviamo alla domanda da un milione di dollari, la diffusione sul territorio avverrà a partire dalla fine del prossimo mese (aprile 2020) ad uno dei prezzi più aggressivi di sempre, pensate, sarà infatti in vendita a meno di 1000 euro in versione completamente no brand.

Ora non ci resta che attendere di poterlo provare di persona per vedere l’ottimo lavoro compiuto da LG, nel frattempo vi invitiamo ad avviare il video inserito qui sotto con tutte le novità raccontateci direttamente dall’azienda.