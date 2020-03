Al giorno d’oggi il mondo del collezionismo, e dei collezionisti in generale, ha raggiunto livelli praticamente inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Un servizio del programma televisivo “Le Iene” ha tolto il velo dal mondo sommerso delle SIM top number.

Oltre ai modelli più datati e quasi unici nel loro genere, molti utenti sono in questo periodo alla ricerca di numeri di telefono strani e particolari, arrivando addirittura a pagarli quasi a peso d’oro. Le aste vengono effettuate in genere nel deep web, ma si possono trovare soluzioni più o meno interessanti anche direttamente su eBay.

Consapevoli della situazione venutasi a creare, gli operatori telefonici quali sono TIM, Vodafone e WindTre, hanno deciso di indire delle aste il cui ricavato è stato donato direttamente in beneficienza. Di seguito potete trovare i risultati finali.

SIM: ecco quelle che potrebbero valere una fortuna

Il numero 339 YYXXXXX offerto da TIM ha fruttato 2’210 euro .

offerto da TIM ha fruttato . Il numero 33Y XXXXXXX offerto da TIM ha fruttato 8’600 euro .

offerto da TIM ha fruttato . Il numero 342 XXXXXYY offerto da Vodafone ha fruttato 1’920 euro .

offerto da Vodafone ha fruttato . Il numero 320 XYZYZYZ offerto da Wind ha fruttato 856 euro .

offerto da Wind ha fruttato . Il numero 393 XY9XXY9 offerto da 3 Italia ha fruttato 343 euro.

Tutto il ricavato, come specificato all’inizio dell’articolo, è stato devoluto all’Istituto nazionale tumori, proprio per dare una mano a chi, purtroppo, si ritrova in una condizione tutt’altro che positiva. Se possedete un numero telefonico simile ai suddetti, sappiate che potrete comunque avere tra le mani una piccola fortuna da far fruttare vendendolo al migliore offerente, anche semplicemente su eBay, che la fortuna sia con voi.