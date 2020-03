Eravamo tutti in trepidante attesa, ma quest’oggi l’azienda cinese Xiaomi ha finalmente svelato i suoi nuovi smartphone di punta a marchio Redmi, cioè i nuovi Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom. Dopo numerosi rumors, indiscrezioni e leaks, ora possiamo conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche principali di questi dispositivi.

Ecco le caratteristiche principali dei nuovi top di gamma targati Redmi

Partiamo innanzitutto dal design. Come anticipato nelle scorse settimane, i nuovi Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom hanno un design totalmente diverso rispetto a quello degli scorsi Redmi K30 e Redmi K30 5G. Il display con un doppio foro è stato infatti sostituito con una selfie camera pop-up a comparsa (proprio come sui precedenti Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro). Quest’ultima è dotata di un led in diverse colorazioni.

A cambiare dal punto di vista estetico è anche la backcover dei due smartphone. Qui abbiamo infatti una quad camera posteriore posta in una zona circolare, mentre in basso è presente un piccolo flashLED. Andando nel dettaglio del comparto fotografico, il Redmi K30 Pro dispone di un sensore fotografico principale da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine. Troviamo poi un grandangolo da 13 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Il Redmi K30 Pro Zoom, dal canto suo, ha al posto del sensore macro un teleobiettivo da 8 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine dotato di uno zoom ottico 3x che può arrivare fino a 30x con uno zoom ibrido.

Nulla da dire poi sulle prestazioni, che saranno di ottimo livello. Il processore utilizzato è infatti il potente Snapdragon 865 di Qualcomm e non manca la presenza del modem X55 che permette di supportare le nuove reti 5G. Il display, infine, è un AMOLED in 20:9 da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con un sensore biometrico integrato al suo interno. Sfortunatamente, il refresh rate del pannello è pari solo a 60Hz.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone top di gamma presentati da Xiaomi saranno disponibili all’acquisto in Cina a partire dal prossimo 4 aprile secondo i seguenti prezzi: