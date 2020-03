Il volantino Trony attivato in questo periodo solamente nella regione Veneto riesce a far sognare gli utenti in un periodo purtroppo molto buio per la maggior parte di noi, il SottoCosto nasconde al proprio interno tantissime offerte qualitativamente elevate.

Data la natura della campagna promozionale stessa, è importante ricordare che stiamo parlando di una soluzione molto limitata sia in termini di diffusione sul territorio nazionale, che proprio per quanto riguarda i prodotti effettivamente acquistabili. Le scorte sono strettamente limitate, ciò obbligherà il consumatore a prendere rapidamente una decisione per non restare tagliato definitivamente fuori dagli sconti.

Coloro che acquisteranno potranno inoltre affidarsi al Tasso Zero, con inizio del pagamento a partire dalla mensilità di Giugno 2020, a patto comunque che si superino un livello minimo di spesa ed il test di affidabilità creditizia.

Volantino Trony: il SottoCosto è da paura

Sono tantissimi i prodotti in promozione all’interno del volantino Trony, osservando da vicino solamente il mondo degli smartphone, eccoci arrivare a parlare di Samsung Galaxy A80 a 379 euro, passando per Nokia 3.2 a 129 euro, Xiaomi Redmi 7A a 99 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro, Galaxy A30s a 189 euro, Huawei P Smart Z a 189 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro o Huawei P30 a 479 euro.

Interessante, per gli amanti del brand Xiaomi, la possibilità di mettere le mani su un bellissimo Mi 9 Lite a soli 249 euro. Per ogni altro sconto o offerta inclusa all’interno del volantino Trony, non scordatevi di aprire le pagine sottostanti.