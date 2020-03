Iliad ha da offrire altre due promo oltre alla Giga 50, si parte da 4 euro

Iliad rappresenta quei gestori che ce l’hanno fatta, ovvero che sono riusciti a battere le grandi armate che già da tempo operavano nel campo della telefonia mobile italiana. Fin dal primo momento questo gestore è riuscito a mettere in difficoltà colossi del calibro di Tim e Vodafone, i quali attualmente stanno cercando in tutti i modi di riprendersi gli utenti. Il real è riuscito a rubare loro tanti clienti grazie alle sue offerte, le quali sono ancora in parte disponibili.

Sul sito ufficiale ci sono infatti due promozioni che il pubblico credeva sparita e già da diverso tempo, le quali invece hanno ancora lo stesso prezzo. L’obiettivo è quello di difendersi attaccando, ovvero di rubare alle altre aziende ancora qualche utente.

Iliad detiene sul suo sito ufficiale altre due offerte molto interessanti che includono tutto senza limiti e anche internet in 4G

Il gestore da battere in questo momento è senza dubbio Iliad, che sul mercato detiene una promozione da ben 50 giga. Non è solo questa però la soluzione che il gestore mette a disposizione dei nuovi utenti in arrivo, dato che sul sito ufficiale ce ne sono altre due.

Stiamo parlando di soluzioni che il pubblico che devo a scomparsa da diversi mesi a questa parte, le quali invece sono ancora disponibili allo stesso prezzo. La prima è la Solo Voce, mentre la seconda è la Giga 40. Entrambe le promozioni includono minuti ed SMS senza limiti, ma la seconda delle due anche 40 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 6,99 € al mese.