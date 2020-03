Il Coronavirus potrà anche bloccarci a casa, ma non per questo impedire di divertirci. Per questo motivo, il management della Formula 1 ha annunciato la nuova serie F1 Esports Virtual Grand Prix.

La nuova serie prevede che piloti professionisti e personalità del motorsport potranno sfidarsi sui circuiti della F1 rimanendo comodamente a casa. La scelta di lanciare questa iniziativa è per permettere a tutti gli appassionati di continuare a guardare la Formula 1 anche se i GP sono stati sospesi.

Infatti, le prime tappe del mondiale o sono state cancellate o rinviate a data da destinarsi a causa dell’epidemia da Coronavirus. Le gare virtuali si correranno nelle stesse date degli appuntamenti del mondiale e sugli stessi circuiti previsti per ogni weekend di gara.

La F1 non si ferma, anche con i GP sospesi

Il primo appuntamento è previsto il prossimo 22 marzo con il Virtual Bahrain Grand Prix. Il calendario poi proseguirà toccando tutti i GP rinviati e il campionato continuerà fintanto che l’emergenza non sarà rientrata.

Per rispettare la quarantena ogni partecipante correrà da casa utilizzando il gioco Codmaster F1 2019. La lunghezza della gara rispecchierà il 50% di quella reale, quindi nel caso del tracciato di Sakhir si completeranno 28 giri. L’attrezzatura da utilizzare sarà quella personale, quindi joystick o postazioni di guida. Ovviamente, per rendere la sfida divertente per tutti, le prestazioni saranno livellate e ci saranno alcuni sessioni di pratica per i meno avvezzi al gioco.

La gara sarà trasmessa sui canali ufficiali della Formula 1 su YouTube, Twitch e Facebook. La durata complessiva dell’evento è stimata intorno ad 1 ora e mezza e prenderà il via a partire dalle ore 9 di domenica sera.