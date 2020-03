Il coronavirus ha cambiato il mondo. In questi ultimi mesi non si parla d’altro e ora che chiamo tutti isolati nelle nostre case per superare la quarantena, abbiamo bisogno di internet e televisione per rimanere aggiornati sulla situazione e sapere tutto il necessario. Per questa ragione esistono alcune app installabili sullo smartphone che possono essere utili durante la quarantena.

Ecco tutte le app necessarie per rimanere informati sul coronavirus con il proprio smartphone

Partiamo dalle notizie: il modo migliore per tenervi informati su cosa succede nel mondo, è sempre fare affidamento a testate ufficiali, come La Repubblica. Un’ottima app che raccoglie tutte le notizie su ciò che vi interessa è Flipboard. La comodità di questa app, disponibile sia per smartphone e tablet, che per computer, raccoglie tutte le notizie del giorno, divise per tipologia. È possibile anche personalizzarla, scegliendo le categorie di notizie che preferiamo vedere e quelle che desideriamo evitare. Ricordate di seguire sempre tutti gli aggiornamenti online che provengono dal Ministero della Salute, e la mappa costantemente aggiornata sui contagi, del Dipartimento della protezione civile.

Parliamo di un argomento controverso adesso: conoscere i movimenti dei propri conoscenti. Un’azienda di comunicazione della Valtellina ha sviluppato un’app chiamata StopCovid19. Attualmente questa app è scaricabile solo su AppStore, per iPhone. In sostanza il suo scopo è quello di rintracciare tutti gli spostamenti fatti dai vostri contatti per capire se sono potenzialmente stati a contatto con dei contagiati o nelle zone di contagio. Esiste la garanzia che questo non intralci la privacy di coloro che la utilizzano, poiché registra unicamente i contatti avuti con le altre persone e non gli spostamenti.

Infine, se avete problemi a procurarvi le copie delle autocertificazioni che vi servono in versione stampata, esiste un’app apposita per tenerne una copia digitale. Basterà collegarsi al link apposito e compilare i dati come privato cittadino.