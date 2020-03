WhatsApp: molti utenti non lo sanno, con questo trucco spiare è possibile

WhatsApp consente a tantissime persone di tenersi in contatto ogni giorno, ma spesso e volentieri subentrano diversi problemi. L’applicazione di messaggistica è infatti in dotazione a tutti gli utenti che vogliono scaricarla, e questo significa che anche coloro che non hanno solo intenzione di messaggiare possono avere un mezzo molto potente tra le mani.

WhatsApp è un’applicazione perfetta anche per la propaganda, e le catene di Sant’Antonio sembrano diffondersi a macchia d’olio in men che non si dica. Al loro interno spesso vengono trasportati i messaggi che non fanno altro che impaurire pubblico o magari truffarlo. Questa piaga risulta essere grande almeno quanto lo spionaggio, il quale negli ultimi anni è diventato un fenomeno ricorrente. Diverse applicazioni però sono state debellate totalmente, ed infatti non funzionano più. Ora come ora però qualcuno avrebbe trovato un metodo alternativo da utilizzare senza infrangere la legge.

WhatsApp, in questo modo potete spiegare chi volete senza infrangere la legge e gratuitamente

Esistono tante applicazioni che al di fuori di WhatsApp possono integrare tranquillamente le sue funzioni. Una di queste è stata scoperta proprio da poco tempo, e gli utenti la stanno utilizzando in pianta stabile per spiare i movimenti di chiunque.

Il nome da segnare è Whats Tracker, piattaforma che consente di monitorare qualsiasi persona senza problemi e senza compiere alcun atto illegale. Grazie a questa soluzione potete sapere in ogni momento l’orario preciso di entrata o uscita della persona che state monitorando. Il tutto sarà possibile grazie alle notifiche istantanee che arriveranno nel momento in cui lascerete l’applicazione attiva in background.