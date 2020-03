Microsoft Corporation dispone un aggiornamento Windows 10 specifico per l’applicazione “Il tuo Telefono“, comunemente usata dagli utenti Android per interfacciare i propri dispositivi al PC. Nell’ultima versione disponibile si propongono le modifiche agli Insider del circuito Preview, i quali ottengono due novità davvero importanti per l’uso delle piattaforme di mirroring.

Bisogna comunque precisare che il nuovo update non prevede l’applicabilità delle funzioni su un piano universale. Sembra sia un update riservato alle nuove famiglie di smartphone Samsung 2020, con riferimento particolareggiato alle line-up commerciali di dispositivi: Galaxy 20 e z-Flip. Ad ogni modo il changelog è interessante e migliora l’usabilità dei sistemi di interfaccia per notifiche e messaggi. Ecco cosa cambia.

Windows 10: Il tuo Telefono lo usi dal computer con il nuovo aggiornamento dell’app Microsoft

Debuttano due importanti opzioni per gli users del famoso sistema operativo di Redmond che usano il sistema di interconnessione con i dispositivi mobili Android. In particolare si assiste alla concessione di:

Copia – Incolla : per spostare testi, appunti e messaggi da PC a smartphone e viceversa. Necessario Windows 10 April 2018 o successivo (nessun problema se siete Insider)

: per spostare testi, appunti e messaggi da PC a smartphone e viceversa. Necessario Windows 10 April 2018 o successivo (nessun problema se siete Insider) Messaggi RCS

Un’altra novità di importanza storica è quella prevista sempre per tutti gli smartphone Samsung. In questo caso si parla della non poco versatile funzionalità di utilizzo dei dispositivi a schermo spento per il controllo delle funzionalità mobile. Ciò significa che potremo continuare ad interfacciarci al PC nel pieno rispetto della privacy e coscienti di risparmiare anche preziose tacche di batteria.

Voi avete ricevuto l’aggiornamento? Fateci sapere che cosa ne pensate lasciandoci un vostro personale commento al riguardo. Nel frattempo vi invitiamo ad esaminare le novità del nuovo pacchetto che arrivano in concomitanza al rollout del tanto atteso update di Aprile.