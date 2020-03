La connessione Internet è ormai fondamentale per tantissimi consumatori e il Ministero dello Sviluppo Economico insieme al Mibact hanno deciso di sviluppare un progetto per promuovere la rete Internet a costo zero.

Oramai si parla di questo progetto, Piazza Wi-Fi Italia, da diversi mesi e ormai è in lavorazione per estendere questo servizio in tutte le zone d’Italia. I cittadini italiani e i turisti possono finalmente navigare in rete senza sostenere alcun costo e per un tempo illimitato.

Connessione Wi-Fi gratuita: ecco tutti i dettagli del nuovo progetto

Piazza Wi-Fi Italia è già attivo in diverse zone del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, e la lavorazione è ancora in corso per estendere la connessione Wi-Fi gratuita e illimitata in tutte le zone anche se in modo graduale.

I consumatori possono navigare in rete tramite gli impianti hotspot installati nelle zone dove l’affluenza delle persone è maggiore come ad esempio nelle piazze o nei famosi parchi. È necessario, però, scaricare un’applicazione gratuita sviluppata da Infratel Italia che ha deciso di collaborare a tale progetto.

Il nome dell’applicazione è WiFi°Italia°it ed è disponibile sia per i dispositivi Apple sia per quelli Android e non presenta alcun tipo di costo. L’unica cosa necessaria è effettuare una registrazione inserendo i propri dati personali per accedere alla connessione Wi-Fi gratuita.

Una volta terminati tutti i passaggi è possibile accedere ad una mappa per scoprire dove sono posizionati gli impianti hotspot e raggiungere quello più vicino alla propria posizione. Si tratta, comunque, di un’applicazione molto intuitiva e facile da utilizzare.