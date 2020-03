Sei alla ricerca di app e giochi premium da scaricare sullo smartphone? Anche per la giornata di oggi, il Play Store di Google ha pensato di offrirti gratuitamente alcune applicazioni a pagamento, o comunque ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Tra le soluzioni gratuite, segnaliamo Snipback, un registratore di chiamate telefoniche; ProCam X, un’app fotografica per scattare foto e registrare video in alta qualità, che ti permette di sfruttare una serie di opzioni e funzioni premium; e Wavie, per personalizzare il tuo smartphone con sfondi animati. Per quanto riguarda i giochi, invece, segnaliamo Devil Twins, un action RPG colorato e frenetico, e Triple Fantasy, un gioco di carte con tante creature giocabili ed una grafica davvero particolare.

Bando alle ciance, ecco la lista delle app gratuite e in saldo. Ringraziamo i ragazzi di Android Police per la segnalazione.

APP GRATIS

APP IN SCONTO

GIOCHI GRATIS

GIOCHI IN SALDO