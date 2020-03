Sono giorni, questi, di emergenza per il nostro paese. A causa dell’elevato numero di contagi di COVID-19 in Italia, il Governo ha emanato un decreto di blocco quasi totale delle attività. Allo stesso tempo, tutti i cittadini sono chiamati a restare nelle loro abitazioni, onde prevenire la diffusione del virus. Proprio come TIM, anche Vodafone ha un regalo per i suoi clienti, costretti ad una sorta di isolamento forzato.

Vodafone, Giga illimitati per tutti gli studenti sul suolo nazionale

Attraverso una comunicazione via SMS, Vodafone sta presentano un’offerta che prevede Giga illimitati per tutti gli studenti sul territorio italiano. Il gestore inglese, quindi, da qui al prossimo mese di aprile andrà ad azzerare completamente le soglie di consumo relative alla navigazione internet.

Il dono di Vodafone è rivolto a tutti i clienti con età compresa tra i 14 ed i 26 anni. Non sono previste procedure per l’attivazione del bonus. Gli interessati dovranno esclusivamente contattare il numero 42100. I Giga illimitati avranno validità di 30 giorni e si disattiveranno in automatico, senza rinnovo, a mese trascorso.

La scelta di Vodafone di offrire ai più giovani i Giga illimitati può essere considerata strategica. Come abbiamo visto, infatti, sempre più scuole ed istituti universitari stanno attivando in questi giorni le cosiddette attività di didattica online. Senza dover tener conto delle soglie per la connessione internet, gli abbonati potranno prendere parte a collegamenti Skype o potranno lavorare su altre piattaforme di e-learning.

Nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità di Vodafone per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Vi aggiorneremo a riguardo.