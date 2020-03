La serie di videogiochi di calcio sviluppata e pubblicata ogni anno da Electronic Arts, ovvero FIFA, ha pubblicato da qualche mese la nuova versione denominata ‘FIFA 20′. Tale versione sta entusiasmando tanti utenti, i quali sono increduli dai miglioramenti rispetto ai modelli precedenti.

Da un punto di vista grafico il gioco sembra avvicinarsi ancor di più alla realtà, e per quanto riguarda la fluidità nei controlli e nei passaggi risulta essere maggiore. Diciamo che un successo l’azienda l’ha ottenuto già con i numerosi regali di Natale, dove le persone hanno voluto regalare proprio la nuova versione di FIFA.

Delle novità ci sono anche dalla struttura del gioco. A riguardo, sono stati scoperti dei trucchi con i quali si può vincere.

Trucchi per vincere a FIFA 20

In questa nuova versione, gli sviluppatori hanno desiderato imporre più la tattica e la strategia rispetto all’esplosività dei giocatori. Questo dettaglio porta ovviamente dei punti a favore e si avvicina ancor di più alla realtà. Non a caso, gli utenti che adoperano un singolo centrocampista o un attaccante avranno più difficoltà a fare progressioni con la palla per diversi metri. Quindi, se prima era diventato un punto di forza adesso risulterà essere meno efficace del previsto.

Se vi affidate ad un singolo giocatore potrete essere penalizzati anche nella conclusione dell’azione di gioco. Si vuole mettere in risalto più possesso palla e quindi i passaggi, considerando che il calcio è a tutti gli effetti un gioco di squadra.

Ricordiamo che c’è l’introduzione della finalizzazione a tempo per dei tiri più efficaci, così come le features per eseguire al meglio cross e calci piazzati.