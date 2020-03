Con Esselunga tutti gli utenti possono avere la possibilità di risparmiare moltissimo sotto ogni punti di vista, grazie infatti ad alcune offerte tech ed un ottimo volantino SottoCosto attivo su tutto il territorio nazionale fino al 14/15 marzo 2020.

Entrambe le soluzioni che andremo a raccontarvi sono distribuite in versione estremamente limitata, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di accedere agli ottimi prezzi bassi, ma con scorte molto ridotte (non verranno rifornite in corso d’opera). Gli acquisti, è importante ricordarlo, potranno essere effettuati solo ed esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale.

Volantino Esselunga: il SottoCosto fa impazzire gli utenti

Il prezzo più basso in assoluto arriva con la Xiaomi Mi Band 4, una delle smartband più desiderate al mondo, sopratutto per le ottime prestazioni offerte e la richiesta finale di soli 19,90 euro. Molto interessante è l’accoppiata con lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno smartphone di grande rispetto, se acquistato al prezzo attuale di 239 euro per la versione no brand.

Chiude il cerchio l’Apple iPhone 8, un modello non proprio recentissimo e dalle piccolissime dimensioni (display da soli 4.7 pollici), oggi forse in vendita ad una cifra superiore alle aspettative, addirittura 439 euro.

Per conoscere da vicino le offerte, scoprire i prezzi e le specifiche tecniche dei dispositivi attualmente inclusi all’interno della campagna promozionale Esselunga, correte subito in negozio (restrizioni Coronavirus permettendo), gli acquisti sono effettuabili, salvo esaurimento anticipato delle scorte, fino al 14/15 marzo 2020.