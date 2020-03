L’emergenza Coronavirus sta ormai attanagliando tutto il mondo, il Governo ha infatti diramato un avviso di quarantena generale, invitando la popolazione a rimanere nelle proprie case e non uscire se non per estrema necessità.

A fronte di tutto questo tempo da trascorrere nelle proprie case, viene naturale porsi la domanda su cosa poter fare per trascorrere il tempo.

A dare la risposta è il Ministero per l’Innovazione, Tecnologica e la Digitalizzazione, tramite l’iniziativa chiamata Solidarietà Digitale.

In cosa consiste

L’iniziativa è portata avanti da imprese e aziende, le quali si sono poste l’obbiettivo di migliorare la qualità della vita durante la quarantena.

I servizi forniti permettono di lavorare da remoto, leggere gratuitamente un libro o un giornale, fare formazione grazie all’e-learning e vedere film e serie tv gratuitamente.

Per quanto riguarda la fruizione di contenuti videoludici gratuitamente, le principali piattaforme da utilizzare sono: RaiPlay, Infinity, Amazon Prime Video e lo Streaming DDB o di comunità.

RaiPlay

RaiPlay è la piattaforma di streaming e post-view di Rai, sulla quale è possibile fruire dei contenuti visivi distribuiti dalla Rai in modo completamente gratuito, serve solo effettuare la registrazione.

All’interno di RaiPlay si può fruire gratuitamente di tutta la programmazione Rai, la quale viene digitalizzata e suddivisa per categorie.

RaiPlay può essere fruito su smartphone e tablet con l’apposita applicazione e su computer tramite il sito dedicato.

Infinity

Infinity invece è una piattaforma di streaming fornita dal gruppo Mediaset, essa fornisce online numerosi contenuti, come canali live e contenuti digitali in anteprima per i propri utenti.

La piattaforma necessita di una sottoscrizione a pagamento, ma fornisce un periodo di prova gratuito di 30 giorni, che in virtù dell’emergenza scattata e dichiarata il 7 Marzo, è stato esteso a due mesi.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video invece è una piattaforma di streaming online fornita da Amazon in parallelo con l’abbonamento Amazon Prime, esso fornisce un numerosissimo catalogo di film da visionare e serie TV gratuitamente in virtù dell’abbonamento Prime.

Il servizio ha il costo dell’abbonamento Amazon Prime, che però è possibile fruire gratuitamente per un periodo di prova di 30 giorni, in più, per i residenti in zona rossa, sarà gratuito fino al 31 Marzo 2020.

Streaming di comunità

Per quanto riguarda lo Streaming DDB, esso consiste in un portale di distribuzione chiamato OpenDDB è promosso dall’associazione culturale SMK Videofactory.

Esso consiste in una piattaforma in cui è possibile fruire gratuitamente di opere indipendenti in modalità On-demand (libri, film, musica).

Per accedervi basta collegarsi al sito openddb.it, il quale in virtù dell’emergenza, ha messo a disposizione i suoi contenuti, gratuitamente.