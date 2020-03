Infinity TV regala due mesi di streaming per evadere dalla realtà che ci circonda. Preoccupazioni, virus in espansione, media e irresponsalità generali svaniscono grazie ad Infinity TV. Una piattaforma su cui perdere i pensieri lasciandosi trasportare dalla grande varietà di film disponibili con sottotitoli e in lingua originale.

Infinity TV: film e serie tv disponibili

Tra le molteplici scelte vi sono:

Geostorm, Aquaman, Wonder Woman, Andiamo a quel paese, Renegades, Vampire Diaries, Gangster Squad, L’alba del giorno dopo, In the blood, Genius, Suicide Squad, A star is born, Trolls, Annabelle 3, Una festa esagerata, Cicogne in missione, It, Mummia, Bay Watch, Ma che bella sorpresa, Madagascar e tanto altro ancora.

La famosa piattaforma offre un servizio streaming adatto a tutte le età (bambini, adolescenti e adulti) in quanto mette al nostro servizio cartoni animati in ogni lingua e film di ogni genere scaricabili in 4K o in HD su tablet, smartphone e computer.

Tra marzo e aprile arriveranno invece su Infinity Premiere Joker, interpretato da Joaquin Phoenix che ha ottenuto il premio Oscar 2020 come Miglior Attore Protagonista; e Doctor Sleep, il sequel del film di Stanley Kubrick Shining con protagonista Ewan Mcgregor, rispettivamente dal 10 al 16 aprile e dal 24 al 30 aprile. Per quanto riguarda le serie tv, arriva la terza stagione di Young Sheldon dal 9 marzo con un episodio a settimana, in aggiunta alle stagioni precedenti.

I prezzi della piattaforma targata Mediaset ovviamente variano in base all’abbonamento: vi è quello mensile al costo di 7,99€ e quello annuale a 69€.

Insomma.. con Infinity TV non c’è da annoiarsi!