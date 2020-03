La gente che risiede nell’area rossa del Coronavirus è costretta ad una forzata permanenza in casa a scopo di prevenzione. Big del mondo tecnologico e digitale stanno proponendo regali gratis che non impongono spese per l’accesso ad alcuni servizi online concessi da TIM, Vodafone, Amazon e Mediaset.

Tali realtà commerciali partecipano congiuntamente al nuovo progetto “Solidarietà Digitale” promosso dal Governo Italiano in collaborazione con gli enti nazionali di servizi. Di seguito presentiamo la lista completa degli omaggio offerti a coloro che vivono nelle zone colpite e soggette a quarantena.

Amazon Prime Video Gratis

Fino al 31 Marzo 2020 l’accesso al servizio in streaming di Jeff Bezos è con attivazione gratuita. Si possono avere Film, Serie TV, Documentari e produzioni originali a costo zero da usare sia da Smart TV che tramite PC e smartphone con sistema operativo Android ed iOS.

Mediaset Infinity

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi in un nostro post decicato in cui si è discussa la possibilità di poter avere due mesi gratis di visione completa del catalogo Mediaset online. La componente mensile gratuita è stata estesa ad un intero bimestre prima della richiesta di pagamento. Anche in questo caso si può accedere alla programmazione da qualsiasi dispositivo mobile.

Promo TIM

Tanti i servizi gratis proposti da TIM ai clienti delle aree in quarantena da Coronavirus. Navigazione e chiamate illimitate per tutti nei 60 Comuni di Lodi e nei 23 di Padova. I clienti di rete fissa non spendono niente per chiamare fissi e mobili ed usufruiscono di TIM Vision senza oneri economici. Tra l’altro i clienti di tipo Business e della Pubblica Amministrazione ottengono 100 Giga per un mese sulle linee mobili attive.

Offerte Gratis Vodafone

Il gestore rosso si schiera dalla parte dei cittadini fornendo un piano illimitato per chiamate, SMS e navigazione Internet da rete mobile. Iniziativa valida anche per i clienti aziendali e con Partita IVA che ottengono tutto incluso a costo azzerato per un mese intero.