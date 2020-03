La maggior parte delle persone, si attengono ad un valore generico e predefinito per tutte le proprie corrispondenze. Le firme e-mail sono importanti per personalizzare i messaggi, ma è un metodo sottovalutato. Gmail ora sul web sta aggiungendo il supporto per avere un accesso rapido a più firme. Le firme multiple saranno disponibili per i clienti G Suite e gli account Google personali.

Su ogni mail che invii, dove hai una chiusura predefinita del messaggio, Gmail oggi ti consente di impostare una firma affinché tu non inserisca manualmente la stessa chiusura ad ogni messaggio. Sono disponibili firme diverse, ma solo quando si utilizza la funzionalità “Invia posta come”.

Gmail: la nuova funzione è disponibile per la versione web, quando sarà disponibile mobile?

Successivamente, la schermata di composizione avrà una nuova icona a penna nella barra degli strumenti in basso che apre un menu delle firme multiple salvate. Selezionandone una verrà automaticamente aggiunta in fondo al messaggio. C’è anche una sezione con scritto “Nessuna firma”.

Per abilitare la nuova funzione, vai su Impostazioni> Generale e scorri verso il basso fino alla sezione che ti interessa, oppure tocca il collegamento “Gestisci firme” dall’elenco sopra. È possibile inserire fino a 10.000 caratteri con lo stile che preferite: si possono aggiungere parti di testo anche abbastanza lunghe come ad esempio delle citazioni e quant’altro. Queste verranno automaticamente aggiunte in fondo al messaggio. Avrai inoltre la possibilità di aggiungere nuove firme o a mail nuove o a quelle a cui hai già avuto modo di rispondere.

Al momento questa nuova funzione è disponibile solo per la versione web e non sull’app mobile ma sarà implementata a breve anche per mobile.