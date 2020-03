Il trailer ufficiale della serie televisiva spagnola più amata negli ultimi tempi, La casa di carta, è finalmente disponibile. Milioni di spettatori hanno avuto la possibilità di scoprire qualcosa in più riguardo gli episodi della quarta stagione, presto in arrivo sulla piattaforma streaming online di Netflix.

L’idea iniziale di Alex Pina, ideatore e sviluppatore della serie, si fermava ad una mini serie televisiva, ma la prima stagione ha riscosso un risultato inaspettato. Difatti, ad oggi sono disponibili tre stagioni e milioni di spettatori non aspettano altro che l’arrivo di questi nuovi episodi.

Netflix annuncia l’arrivo della quarta parte della serie La casa di carta: ecco i dettagli

Il nuovo trailer rilasciato qualche giorno fa è stato visto da milioni di fan per via del finale decisamente amaro della terza stagione. Alcuni personaggi hanno suscitato diversi dubbi e finalmente con questo video di pochi minuti hanno avuto la possibilità di scoprire qualcosa in più.

Il video inizia con la cattura di Rachel e con la difficile scelta che ha davanti proposta dal commissario Sierra: tradire il professore e stare con la sua famiglia in libertà oppure andare in carcere e perdere la sua bambina. Purtroppo, l’amore del professore si trova in una situazione scomoda.

Nel video, per la felicità dei fan, compare anche il personaggio di Nairobi. Fortunatamente il suo destino non è ancora segnato perché in una scena si vede chiaramente che sta lottando per non morire. Per scoprirlo non resta che aspettare l’arrivo della serie televisiva su Netflix, il 3 Aprile di quest’anno.