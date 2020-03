Gli assistenti vocali che sono presenti sul mercato, come Assistant o Siri, risultano molto utili. La loro utilità la si può ritrovare subito: quando non vogliamo interagire direttamente con un app o quando non lo vogliamo fare in maniera tradizionale. In futuro potresti essere in grado di convocare Spotify sul tuo telefono con un semplice comando vocale. Secondo la ricercatrice di app Jane Manchun Wong, la società sta lavorando a una funzione di attivazione vocale per la sua app. Sulla base di ciò che Wong ha scoperto , l’applicazione avrà la capacità di reagire al comando vocale “Hey Spotify“. Tuttavia, la funzione, che potrai attivare con le autorizzazioni del microfono, funzionerà solo se l’app è già aperta.

La nuova funzione di Spotify potrebbe risultare interessante, ma non quanto noi vorremmo

Ciò probabilmente lo rende molto meno utile di quanto vorremmo tutti, visto che puoi sempre dare all’app una posizione più prominente sulla tua schermata iniziale. Al momento non ci sono stati molti dettagli. Non è chiaro se Spotify vuol creare un suo assistente vocale da usare nella sua app o se sta interagendo con gli assistenti vocali per un integrazione ancor più completa.

Possiamo dire con fermezza però che questa non è la prima volta che si sente parlare di questo nuovo comando. Spotify starebbe testando un dispositivo chiamato “Car Thing“. Questo consentirebbe agli utenti quando sono in auto di controllare la propria musica. Anche questa funzione è accessibile dicendo “Hey Spotify”. Spotify non ha mai chiarito se vuole o meno commercializzare questa funzione. In questo momento non risulta disponibile e bisogna attendere ancora per capire cosa succederà.