Il credito telefonico dei consumatori di Tim, Vodafone e Wind Tre sembra essere entrato nel mirino dei malintenzionati. Proprio in questi giorni, diversi utenti hanno riscontrato delle anomalie sul proprio credito, vedendolo completamente prosciugato e quindi arrivare a 0 Euro.

Chi di noi al giorno d’oggi non fa uso di internet? La risposta sembra essere scontata e vista l’ampia disponibilità di siti web, quotidianamente potremmo andare incontro a delle problematiche. Ecco perchè l’attenzione sul web deve esserci sempre per non andare a compromettere ad esempio la nostra privacy.

Spieghiamo nelle prossime righe i dettagli di come qualche malintenzionato tende a colpire i consumatori.

Servizi VAS mai richiesti: boom di abbonamenti attivi

Come prima accennavo, l’attenzione è fondamentale per tutti coloro che si interfacciano con il mondo online. Il nemico numero uno a riguardo è sicuramente la distrazione, ed in alcuni casi può farci cadere in situazioni di disagio.

I malviventi cercano principalmente di colpire quei consumatori che sono distratti durante la navigazione web ma allo stesso tempo invogliano anche coloro che non lo sono. Ad esempio, come esca possono utilizzare i banner pubblicitari che mettono in risalto oroscopi, giochi d’azione o riviste.

Cliccando anche solo per sbaglio il link del banner, gli utenti vengono collegati ad una pagina web esterna, e proprio in quel preciso momento che i malintenzionati riescono a prosciugare il credito telefonico. Vengono attivati degli abbonamenti mai richiesti che prendono il nome di ‘VAS’. Non servirà nessuna richiesta d’attivazione, visto la procedura si svolgerà in automatico.

Come consiglio, è opportuno che una volta riscontrata tale problematica si proceda al contatto del proprio servizio clienti dell’operatore telefonico con cui si ha l’offerta mobile attiva.