Ognuno di noi guarda per ore la propria serie tv, a volte anche assiduamente. Ma vi siete mai interrogati sulle infinite curiosità celate dietro ad una stagione? Qui sotto ve ne riporterò solo alcune:

sapevate che Clive Barker, ha donato più di 150 quadri da utilizzare per la serie? o che Zia Zelda (la zia di Sabrina) parli in realtà il francese, l’italiano, il russo, il giapponese, lo spagnolo e il tedesco, come ben si vede sul giornale che legge in cucina ad ogni episodio? Ci sono inoltre molte citazioni quali il nome del Dottor Sapperstein nonchè dottore satanico in Rosemary’s Baby (1968) ad omaggiare il capolavoro del regista Roman Polanski.

Rimangono invece indefiniti e sfocati la collocazione nel tempo e il ruolo di Salem, il gatto di Sabrina. Difatti l’ambientazione ha caratteri degli anni 60 con l’inserimento di oggetti moderni quali il telefono e il computer. Per quanto riguarda Salem invece.. beh, Kiernan Shipka (l’attrice che interpreta Sabrina) è allergica ai gatti tanto che il regista aveva pensato addirittura di sostituirlo con un cane.

Altre immagini e riconoscimenti nascosti all’interno della serie sono i poster del film Haxan (1922; è un film documentario svedese sulla stregoneria nei secoli), e il personaggio di Padre Faustus Balckwood, l’aiutante de Il signore oscuro (the Dark Lord), il quale prende il nome da un personaggio del folklore tedesco, Faust, che diede la sua anima al Diavolo per la conoscenza infinita.

Sabrina 4: le nuove puntate

Calcolando che la terza stagione è in uscita da venerdì 24 gennaio 2020 e si dice che tra una serie e l’altra passino 6 mesi, si presume che Sabrina 4 arrivi verso luglio 2020. Le riprese degli otto episodi che compongono la Parte 4 di Le Terrificanti Avventure di Sabrina sono iniziate il 7 ottobre del 2019 a Vancouver, in Canada. Le ultime sono avvenute il 20 febbraio del 2020. Nella quarta stagione vedremo ancora Greendale alle prese con forze del male e della luce.