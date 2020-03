Ogni anno sembra che i prezzi degli smartphone siano sempre più alti, e in molti casi lo sono. Per esempio, quest’anno Samsung ha presentato la solita serie ammiraglia, ma senza un modello relativamente economico. Si parte dal normale Galaxy S20, si passa alla versione Plus e si finisce a quella più costosa, il Galaxy S20 Ultra. Detto questo, si può ambire a comprare anche un modello ben più costoso.

Goldgenie, una compagnia specializzata nella creazione di oggetti costosi, ha voluto arricchire un po’ di più le proposte del colosso sudcoreano. La società in questione ha personalizzato la serie di Samsung ricoprendola di oro 24k. Tutto quello che è esposto, eccetto per il display, è ora ricoperto di oro.

Samsung Galaxy S20: i modelli ricoperti d’oro

La società ha personalizzato tutti e tre i modelli della serie. Il modello base della serie, il Galaxy S20, costa ben 3,397 dollari, il Galaxy S20+ arriva a 3,597 dollari e infine il Galaxy S20 Ultra ha toccato i 3,797 dollari. Quest’ultimo arriva solo con il modello con il supporto al 5G, mentre per quanto riguarda gli altri due si tratta delle versioni LTE. Per il 5G bisogna pagare 100 euro in più.

La società in questione ha già iniziato i preordini e dovrebbe spedirei dispositivi per la fine di marzo. Insieme ai suddetti smartphone, visto il loro costo, arriverà anche una bellissima scatola rivestita in pelle e un certificato di autenticità, non sia mai che qualcuno dica che siete dei bugiardi affermando che quello non è vero oro.