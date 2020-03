Fino al prossimo 4 marzo 2020 l’operatore Vodafone Italia permetterà ad alcuni suoi ex clienti specifici, di tornare attivando l’offerta Special Unlimited 7 a soli 7 euro al mese.

L’offerta appena descritta è attivabile da tutti gli utenti che ricevono un SMS da parte dell’operatore e che attivano una nuova SIM ricaricabile con contestuale portabilità del proprio numero. Ecco cosa prevede.

Torna in Vodafone con la Special Unlimited 7

La Special Unlimited 7 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile a soli 7 euro al mese. Ecco un esempio di SMS che l’operatore sta inviando ad alcuni ex clienti: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione a 1 euro. Per dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo vai su voda.it/wb9 o chiama il numero verde 800 034 663. Vieni nei nostri negozi entro il 04/03 per attivare l’offerta“.

Il costo di attivazione è gratuito, mentre il costo di una nuova SIM Card è di 10 euro. Quest’offerta in versione winback prevede, come viene indicato anche nella pagina informativa sul sito ufficiale dell’operatore, il costo di una nuova SIM di 1 euro. Il costo mensile, come spesso capita per le versioni winback, è personalizzato e l’attivazione dipende dalla data di scadenza nel messaggio ricevuto.

In questo periodo, nei messaggi viene indicata la data del 4 marzo 2020 come quella di scadenza, ma non possiamo escludere che nei prossimi giorni l’operatore decida di prorogarla. Se invece non avete ancora ricevuto l’SMS specificato precedentemente, potete comunque dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per scoprire cosa vi offre.