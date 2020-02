Dopo alcuni rumor circolanti sul conto di Tesla, i fan che apprezzano il tasso di innovazione offerto dai prodotti di Elon Musk si sono domandati se un giorno il core business dell’azienda possa abbracciare la telefonia mobile. Uno smartphone con brand Tesla sarebbe di certo un device da scoprire.

Rumor a parte, sembra proprio che il web punti dritto verso questa possibilità, e si dice che esiste già un progetto di Tesla Phone che riassume gli ideali del brand dalle auto elettriche verso il mondo della telefonia mobile. Alcuni render mostrano uno smartphone molto simile agli attuali device in circolazione, ma siamo sicuri che all’interno della scocca ci saranno sorprese strabilianti.

Tesla Phone: smartphone Android con super batteria

Se possiamo supporre che un uomo come Elon Musk produrrà di certo un gioiello di tecnologia, con software ottimizzato e una super batteria, è probabile che lo smartphone Tesla sposerà un elegante design essenziale orientato alla funzionalità. Il Tesla Phone è basato su Google Android e l’interfaccia grafica vista nei render ricorda un stile molto material.

Lo schermo pare avere un form factor in 18:9 dagli angoli arrotondati, seguendo dunque la tendenza stilistica dei maggiori telefoni sul mercato. La conseguenza di questo design sono le cornici assottigliate al punto da rendere il Tesla Phone quasi privo di bordi.

Ovviamente non sappiamo molto altro se non le colorazioni, con gradazioni sobrie che vanno dal grigio al blu e nero, mentre l’ipotetica data di lancio non è possibile neanche immaginarla. Ad ogni modo confidiamo che durante il 2020 Tesla possa dare qualche informazioni in più nei suoi showcase.