Si torna a parlare dei futuri smartphone di punta dell’azienda cinese Huawei, ovvero i prossimi Huawei P40 e Huawei P40 Pro. Nello specifico, è stat da poco confermata ufficialmente la data dell’evento di presentazione ufficiale dei due dispositivi.

Hauwei presenterà i suoi nuovi top di gamma il prossimo 26 marzo

Il CEO dell’azienda cinese, cioè Richard Yu, ha da poco confermato ufficialmente che l’evento di presentazione dei nuovi smartphone top di gamma si terrà il prossimo 26 marzo a Parigi. Se ne parlava da tempo ormai ma, come già detto, ora abbiamo la conferma ufficiale da parte dell’azienda.

Oltre a questo, il CEO di Huawei non si è lasciato sfuggire nessun’altra informazione utile. Nonostante questo, fino ad ora sono trapelate numerose informazioni riguardanti questi device. Cosa possiamo aspettarci in definitiva? Sappiamo che ci saranno grosse novità in campo fotografico. Il Huawei P40 Pro, in particolare, potrebbe arrivare con a bordo una penta fotocamera posteriore realizzata sempre in collaborazione con Leica. Qui dovrebbe esserci uno zoom ottico da 10x e un sensore fotografico principale Sony dotato della tecnologia Pixel-Binning 16-in-1.

Oltre a questo, numerose immagini renders ci hanno già rivelato la presenza su entrambi i device della serie Huawei P40 di un display con doppio foro posto sul lato sinistro del pannello. Lato prestazionale, come processore troveremo il SoC HiSilicon Kirin 990 5G (in grado di supportare ovviamente la connettività 5G). Dal punto di vista del software, invece, ci sarà Android 10 con interfaccia utente EMIUI in versione 10.1, ma con molta probabilità non verranno inseriti i servizi di Google.