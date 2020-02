La reputazione di Apple quale paladina della sicurezza è decaduta di fronte ad un virus che ha affrontato a viso aperto milioni di Mac. La banalità del codice sorgente lascia sconcerti tutti gli analisti della security che hanno annunciato la nuova supremazia di Windows dopo al disfatta di questa ultima minaccia.

Apple: i suoi Mac sono caduti bersaglio di un malware

Microsoft e Google stanno sfiancando i tecnici della mela di Cupertino che mai avrebbero pensato di retrocedere in una posizione così sconveniente. La fama di campione della sicurezza è andata perduta con un record di attacchi consacrai ai danni dei PC di Apple.

Ad essere stati infettati sono una serie lunghissima di Mac soggetti a falle e bug di ogni genere. Gli ecosistemi sono stati penetrati da un attacco hacker senza precedenti. La cosa che lascia sconcerti è la semplicità di questa aggressione informatica che si è potuta diffondere semplicemente su oltre 1.000 siti ed un solo partner con 700 domini attivi.

A scoprire l’arcano gli analisti di Kaspersky Lab che hanno reso noto Shlayer Trojan, un componente codificato in grado di far fuori un decimo dei Mac oggi in commercio in tutto il mondo.

Vadimir Kuskov – responsabile della ricerca sulle minacce e della classificazione del software – ha confermato:

“Apple fa un ottimo lavoro rendendo il proprio sistema operativo sempre più sicuro con ogni nuova versione. Ma è difficile prevenire tali attacchi a livello di sistema operativo, poiché è l’utente che fa clic su un collegamento e scarica Shlayer ed esegue, come qualsiasi altro software.”