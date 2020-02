Spesso e volentieri, ci si ritrova ad occupare le ore morte di una giornata giocando sullo smartphone. Non sempre, però, si può contare sulla presenza di una connessione Internet per eseguire giochi online, o che comunque presentano una componente multi-giocatore.

In questo articolo, segnaliamo alcuni titoli da scaricare sullo smartphone ai quali potrai tranquillamente giocare anche se non disponi di una connessione Internet, mentre sei in viaggio o in attesa in un qualche dove.

Cooking Mama: Let’s cook!

Si tratta della versione per mobile del celebre gioco per Nintendo, basato sulla preparazione di alcuni piatti, perlopiù giapponesi. Oltre alla preparazione di oltre trenta ricette, in Cooking Mama: Let’s cook si dovrà creare e gestire il proprio ristorante, coltivare ortaggi, verdure ed allevare animali nel ranch.

FarmVille 2: Avventura rurale

In FarmVille, dovrai creare e gestire la tua fattoria, allevando animali, coltivando frutta e verdura, pescando e preparando diversi prodotti, dalle zuppe alle torte, dagli abiti ai gioielli. Il tutto può poi essere commercializzato con persone di tutto il mondo o con gli amici della propria Cooperativa agricola.

Fallout Shelter

Ambientato nell’universo di Fallout, una serie di videogiochi ambientata in un futuro post-apocalittico minacciato da una guerra nucleare, in Fallout Shelter si dovrà creare e gestire il proprio Vault, una sorta di città sotterranea in cui ospitare gli abitanti della zona contaminata. E’ possibile esplorare l’area contaminata per cercare risorse utili, come armi, armature e tappi (la valuta del gioco) e ci si dovrà proteggere dagli attacchi nemici.

Plants vs Zombies™ 2

Un simpatico tower-defense in cui si dovrà difendere il proprio giardino dall’invasione di terribili zombie. Con oltre cento tipi di personaggi differenti, in Plants vs Zombies 2 sarà possibile potenziare le proprie piante utilizzando pacchetti di semi ed altri bonus.

Candy Crush Saga

Il famosissimo rompicapo giocato da milioni di utenti in tutto il mondo. Candy Crush Saga è un gioco di abbinamenti a tre in cui si avanzerà di livello scambiando e abbinando delle coloratissime caramelle.

Asphalt Nitro