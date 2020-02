Partendo dall’hardware, il Soc HiSilicon Kirin 990 con tecnologia 5G supportato da 8/12GB di RAM e tagli di storage interno da 128-256-512GB non dovrebbe avere rivali. Il display da 6,7” OLED avrà una risoluzione QuadHD+ e un refresh rate a 120 Hz, mentre al di sotto troverà spazio il lettore per le impronte digitali.

Huawei P40 batte Galaxy S20: super fotocamera e batteria al grafene

Il comparto fotografico sarà rappresentato dai cinque sensori da urlo presenti nella back cover: uno principale da 64 MP, una lente grandangolare da 20 MP, obiettivo periscopico con zoom 10x e un sensore 3D ToF per la profondità di campo.

Infine, pare che la batteria da 5.500 mAh sul P40 sarà fatta con il grafene, con tutte le conseguenze su durata e tempi ricarica. Visto il taglio dei servizi Google, si dice che illistino di P40 sarà compreso tra gli 850 e i 950 euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, la data scelta dal colosso cinese per la presentazione in Europa potrebbe essere quella del 26 marzo 2020, curiosamente lo stesso giorno in cui nel 2019 sono stati presentati i modelli P30. Come al solito vi consigliamo di non prenderla come un’indicazione assoluta, e non ci resta che attendere ancora poco più di un mese per scoprirlo.