L’operatore Vodafone Italia sta continuando ad offrire, ad alcuni suoi già clienti ricaricabili privati selezionati, l’attivazione gratuita della promozione 50 GB Free che si disattiva automaticamente 12 mesi dopo l’attivazione.

Questa offerta, oltre ad essere proposta tramite un SMS informativo, viene proposta anche tramite l’applicazione MyVodafone, dalla pagina riservata “Offerte per Te”, o dal sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone continua a proporre la promo 50 Giga al mese per 1 anno in regalo

La promozione in questione, come avrete sicuramente capito, prevede 50 GB di traffico internet al mese gratuitamente, per un anno dal momento dell’attivazione. I Giga presenti hanno un contatore dedicato rispetto ad altre offerte attive sulla propria linea. Ecco un esempio di SMS informativo: “Vodafone: 50 Giga al mese per 1 anno IN REGALO solo per te! Poi si disattivano in automatico. Rispondi 50 per attivare entro il 21-02-2020“.

Se il cliente non è stato selezionato per attivare la promozione tramite l’IVR 42100, non è comunque da escludere che possa ricevere la proposta tramite altri canali, come specificato precedentemente. Dopo l’attivazione dell’offerta il cliente riceverà un SMS del genere: “50 Giga Free è attiva. Ora hai gratis 50 Giga in più al mese per un anno! Poi si disattivano in automatico“.

In caso di esaurimento dei 50 GB prima dello scadere del mese e in assenza di eventuali opzioni dati presenti sulla SIM Card, il cliente Vodafone continuerà a navigare secondo la propria configurazione tariffaria. Se invece siete curiosi di scoprire tutte le altre offerte dell’operatore, non vi resta che visitare il sito ufficiale di Vodafone Italia.