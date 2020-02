Iliad avanza ancora: due offerte da 4 e 6 euro sul sito ufficiale

Con Iliad è davvero difficile sbagliare. Se state cercando un’offerta che riesca a conciliare contenuti, qualità e soprattutto convenienza, non potete che scegliere una promo del nostro provider proveniente dalla Francia. In questo caso tanti utenti hanno infatti scelto di aderire a queste soluzioni, lasciando da parte i loro gestori preferiti.

Proprio questi ultimi però vorrebbero in qualche modo recuperare il pubblico perso, e starebbero sviluppando delle nuove soluzioni. Queste arrivano sotto forma di nuove offerte e con tanti contenuti interessanti pronti a dichiarare guerra proprio a Iliad. Per tale motivazione il nuovo gestore ha scelto di difendersi, chiamando in causa parte delle sue offerte che in realtà molti utenti credevano passate. Due di queste sono disponibili attualmente sul sito ufficiale dell’azienda, con tutti i contenuti migliori e con prezzi esageratamente bassi.

Iliad, ecco due promozioni incredibili ancora disponibili sul sito ufficiale con tutti i loro contenuti

Da quando Iliad a cominciato a macinare chilometri importanti per il suo percorso di crescita, tutti gli altri provider hanno dovuto tirarsi indietro. Nessuno di loro infatti offriva promozioni degne di combattere con questo nuovo gestore, il quale adesso ci tiene a ricordare che sul sito ufficiale sono presenti due delle soluzioni che in molti credevano scadute.

La prima è sicuramente la Solo Voce, soluzione che include il minimo indispensabile con minuti illimitati verso tutti, SMS limitati e tutto per soli 4,99 € al mese. La seconda offerta è poi la Giga 40, promo che al suo interno include minuti ed SMS senza limiti con 40 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è 6,99 € al mese.