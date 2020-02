Al giorno d’oggi gli smartphone hanno un costo davvero elevatissimo, basti pensare a Galaxy Note 10+ 5G, ad iPhone 11 Pro, Huawei Mate 30 Pro o anche l’ultimo Samsung Galaxy 20 Ultra 5G. Il prezzo è giustificato in parte dalle prestazioni complessive, ma pochi sanno che sul mercato si trovano anche dispositivi che valgono più dell’oro, proprio grazie alla loro estetica.

Sia chiaro, non parliamo di modelli distribuiti su larga scala, come può essere un iPhone X o i dispositivi elencati poco sopra, ma soluzioni completamente personalizzate e rese ancora più speciali da alcune modifiche uniche nel loro genere, in grado di renderli ancora più costosi.

Smartphone: ecco i modelli che valgono una fortuna

Il più “ricco” di dettagli in commercio è sicuramente il Black Diamond VIPN, un dispositivo che se venduto raggiungerebbe la cifra record di oltre 300’000 dollari; gli amanti del platino e dei diamanti, invece, apprezzeranno sicuramente il Vertu Signature Diamond, uno smartphone costellato proprio delle suddette pietre preziose e dal valore effettivo di “soli” 88’000 dollari, ma commercializzato in soli 200 esemplari nel mondo.

Al terzo ed ultimo posto di questa speciale classifica troviamo il Cavia 3310 “The Last Emperor”, una versione speciale del rinomatissimo Nokia 3310, lanciato in versione commemorativa per lo Zar Nicola II di Russia. Medaglia di legno, infine, per il Mobiado Grand 7, uno smartphone ampiamente personalizzabile, il cui costo finale si ferma “solo” ai 2700 euro.

Come avete potuto notare sono dispositivi che a conti fatti non conosce praticamente nessuno, ma ciò non gli impedisce di essere molto costosi e richiesti, in un mondo sempre più strano e pazzo.