Wind aggiorna le sue promozioni lanciando le nuove offerte Passa a Wind in Love, tramite le quali offre ai nuovi clienti la possibilità di ricevere ottime quantità di minuti ed SMS e fino a 100 GB di traffico dati i 4.5G. A subire le modifiche sono due tariffe All Inclusive Smart e All Inclusive Young, anche nelle rispettive versione Easy Pay. I nuovi clienti e i già clienti che desiderano attivarle possono accedere al sito ufficiale e conoscere tutti i dettagli importanti.

Passa a Wind: ecco le nuove offerte in Love con minuti, SMS e fino a 100GB!

Wind nelle ultime ore ha apportato dei cambiamenti davvero interessanti a due delle sue migliori offerte. L’iniziativa, lanciata in occasione del San Valentino, riguarda in particolar modo i clienti interessati all’attivazione delle offerte All Inclusive Smart e All Inclusive Young, adesso disponibili nella versione “in Love“.

A differenza della All Inclusive Young in Love, rivolta esclusivamente ai clienti under 30, la All Inclusive Smart in Love può essere attivata da tutti i nuovi clienti Wind, i quali hanno a disposizione:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4.5G

La spesa prevista per il rinnovo mensile dell’offerte è di 14,99 euro, da saldare tramite credito residuo. Modificando la modalità di pagamento, però, è possibile aumentare la quantità di Giga previsti e ottenere anche gli SMS. Infatti, saldando la stessa spesa mensile di 14,99 euro tramite carta di credito, carta conto o conto corrente, è possibile ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati in 4.5G

Situazione analoga per la All Inclusive Young in Love e la sua versione Easy Pay. In questo caso le due tariffe sono rivolte esclusivamente ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali saldando la spesa mensile di 11,99 euro tramite credito residuo possono ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4.5G

Sostenendo, invece, la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto possono ottenere: