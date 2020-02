Spotify: l’app per i bambini arriva a tutti gli utenti Premium Family

Spotify: il servizio è disponibile per tutti gli utenti Family

Il servizio è per chiunque abbia un abbonamento Spotify Premium Family nel Regno Unito e in Australia. L’utente sarà in grado di scaricare l’app gratuitamente su qualsiasi dispositivo iOS o Android. I bambini possono accedere a un’interfaccia Spotify semplificata e senza pubblicità. Possono ascoltare cantanti, colonne sonore e storie adatti all’età, a seconda che i genitori abbiano selezionato “Audio for Younger Kids” o “Audio for Older Kids”. Un lancio globale seguirà presto.

Inoltre, se sei un genitore su Twitter, probabilmente hai visto la traccia dei dinosauri virali in Love fare il giro negli ultimi tempi (che naturalmente ora ha il suo video). La canzone è insondabilmente triste. È composta dalla figlia di tre anni del cantante Tom Rosenthal Fenn. Questa racconta la storia dei dinosauri che si innamorano e successivamente vengono spazzati via dal Big Bang. Bene, questo sarà sulla versione britannica della playlist Spotify Kids Music dal lancio, così come sulla playlist mondiale dei dinosauri. Se sei stato perseguitato da Baby Shark nell’ultimo anno, potrebbe servire come detergente di benvenuto per i tuoi ascolti e per quello dei tuoi bambini.