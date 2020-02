Facebook rafforzerà la sicurezza dopo vari hackeraggi degli account

Facebook promette di rafforzare i suoi processi di sicurezza risultato poco efficienti. Questa decisione è stata presa sulla scia di un hack del 2018 che ha rivelato dati di 29 milioni di utenti. Il social network ha proposto un accordo in una causa per violazione che vedrebbe la società controllare più spesso per attività sospette intorno ai token di accesso digitale che consentono alle persone di utilizzare i propri account. Ci sono altre misure come parte della causa, ha detto Bloomberg. Un tasto molto dolente per il social network che vanta troppi utenti aventi questa tipologia di problema. Ciò non è certamente da poco.