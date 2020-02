Anche in questo mese di Febbraio ci sono tante iniziative dedicate a quel pubblico che vuole risparmiare qualcosa sulla sua ricaricabile di telefonia mobile. Nel mercato delle promozioni low cost, TIM vuole affrontare Vodafone, Wind ed Iliad proponendo a tutti i possibili nuovi clienti una soluzione a costo di saldo.

TIM proprio come Iliad: ecco l’offerta con 50 Giga a 7,99 euro

Nel corso di questi giorni in numerosi punti commerciali sparsi sul territorio è nuovamente disponibile l’offerta TIM Supreme. La promozione pensata da TIM si iscrive sullo stesso filone della Giga 50, offerta oramai popolarissima di Iliad.

Grazie alla nuova TIM Supreme gli abbonati avranno a loro disposizione un pacchetto completo che prevede sia minuti sia Giga internet per la connessione di rete. Entrando nel merito, gli utenti potranno effettuare chiamate no limits verso tutti i numeri italiani fissi e mobili. Al tempo stesso saranno disponibili 50 Giga per navigare in internet sotto linea 4G.

Anche in questo caso, il costo mensile della promozione pensata dal gestore italiano ha un valore di 7,99 euro. Gli abbonati alla quota ricorrente dovranno aggiungere soltanto un corrispettivo di 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

La ricaricabile è compatibile per la navigazione con le nuove reti 4,5G. Tuttavia, però, non è compreso nel prezzo finale la navigazione con il 5G.

Questa offerta di TIM deve essere vista come una classica winback. Ai fini dell’attivazione quindi sarà necessaria la portabilità del numero. La promozione TIM Supreme può essere attivata in pochi minuti recandosi in uno degli store ufficiali del gestore.