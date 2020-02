Secondo quanto riferito, la piattaforma di pagamenti tanto attesa di WhatsApp è stata approvata in India. Chiamato WhatsApp Pay, il servizio arriverà nel paese in modo graduale. Business Standard riporta che WhatsApp ha ottenuto il via libera per la sua piattaforma di pagamenti da The National Payments Corporation of India (NPCI).

L’approvazione normativa arriva pochi giorni dopo che la Reserve Bank of India (RBI) ha dato a WhatsApp il via libera per lanciare il suo servizio. “La National Payments Corporation of India (NPCI) ha concesso a WhatsApp il permesso di gestire il suo servizio di pagamento digitale in modo graduale”, ha detto un dirigente della RBI a Business Standard venerdì.

WhatsApp Pay arriverà anche in altri paesi

Secondo quanto riferito, WhatsApp Pay sarà inizialmente distribuito a 10 milioni di utenti in India, seguito da un’implementazione a livello nazionale. WhatsApp ha apparentemente assicurato all’NPCI e all’RBI che rispetterà le regole di localizzazione dei dati dell’India. Ciò rende obbligatorio per le aziende archiviare i dati relativi ai pagamenti degli utenti su server locali nel Paese.

Per ora, sembra che WhatsApp Pay sarà limitato all’India. Il servizio era stato precedentemente testato da un milione di utenti nel paese nel 2018. Una volta lanciato in India, WhatsApp Pay sarà una delle più grandi piattaforme di pagamento nel paese, in concorrenza con Google Pay, Paytm, Phone Pe e altri. Questo grazie ai oltre 400 milioni di indiani che usano già WhatsApp come app di messaggistica.

Non è ancora chiaro se la piattaforma si espanderà subito in altri paesi. Tuttavia, la possibilità non può essere esclusa completamente. Il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, ha recentemente dichiarato che la società prevede di lanciare WhatsApp Pay in diversi paesi entro i prossimi sei mesi.