Quella del rimborso per il canone RAI è una vera e propria bufala segnalata come estremamente pericolosa dagli analisti di sicurezza. Mentre si vocifera di una utopica abolizione per la tariffazione della componente televisiva c’è chi se ne approfitta per “trollare” il prossimo con una truffa ampiamente riconosciuta.

Il pagamento del canone TV continua a farsi valere e sicuramente la società radiotelevisiva italiana non ha in programma alcun rimborso canone né per le rate precedenti né tanto meno per quelle di questo 2020. L’imposta si continua a pagare nostro malgrado insieme al bollo auto. Nessuna disdetta economica e nessun bonus spesa. Ecco, invece, che cosa sta succedendo.

Canone RAI in rimborso: cosa sta succedendo in questi giorni

Sono giorni tetri per alcuni italiani che sono caduti nella trappola degli hacker. Una sospetta mail informa della possibilità di continuare ad avere la TV con tutti i canali RAI ed anche un rimborso 2019 su ciò che era stato già pagato nel corso dei mesi precedenti.

La Polizia Postale ha scoperto gli altarini di un gruppo di cyber criminali furbi ma non troppo. Il diritto a ricevere un rimborso è suonato subito come un campanello di allarme per la truffa. Non è stato affatto un caso che, di fatti, la comunicazione si sia presentata proprio in occasione della bocciatura del decreto straccia imposte mancato a causa della stasi dell’IVA.

La comunicazione urgente si è presentata fin da subito come un chiaro tentativo di phishing con annesso premio e link contraffatto usato per recuperare le credenziali del conto in banca sul quale, presumibilmente, doveva avvenire l’accredito di quanto pattuito dal rimborso spesa.