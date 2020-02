Il volantino Unieuro chiamato Fuoritutto, recentemente lanciato su tutto il territorio nazionale, e disponibile fino al 13 febbraio 2020, promette all’utente la possibilità di godere di sconti incredibili, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato.

Le ultime campagne promozionali dell’azienda sono state all’insegna del Fuoritutto, e in alcuni casi hanno riscosso un discreto successo. I plus riguardano prima di tutto la disponibilità ovunque in Italia, nonché direttamente sul sito ufficiale di Unieuro stessa (ricordate però che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio).

Volantino Unieuro: le offerte sono davvero molto invitanti

Il volantino Unieuro, attivo fino al 13 febbraio, include al proprio interno alcuni sconti interessanti, senza necessariamente andare a toccare top di gamma assoluti (almeno per quanto riguarda il mondo degli smartphone). L’attenzione cade quindi su modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come Huawei P30 Lite New Edition, disponibile a meno di 400 euro, oppure Oppo Reno 2Z distribuito alla modica cifra di 299 euro.

Molto allettanti sono invece le proposte legate al mondo wearable, con Galaxy Watch Active in primis in vendita a 179 euro, un dispositivo che non necessita di presentazioni, come lo Huawei Watch GT a 139 euro.

Potremmo continuare all’infinito a raccontarvi delle innumerevoli promozioni pensate dal volantino Unieuro, ma è anche vero che tutto non possiamo descrivervi in un semplice articolo. Se siete curiosi di conoscere la campagna da vicino, allora scorrete poco sotto ed aprite le immagini inserite come galleria fotografica.