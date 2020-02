Da MediaWorld tornano in auge i cosiddetti XDays, la campagna promozionale attivata solamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, tramite la quale permettere l’acquisto di innumerevoli prodotti afferenti svariate categorie merceologiche.

Fino al 12 febbraio tutti coloro che si collegheranno stando seduti sul divano di casa potranno approfittare, prima di tutto, della spedizione gratuita presso il proprio domicilio. A differenza del solito, infatti, la consegna è gratis, ma solo se vengono acquistati prodotti inclusi nella campagna XDays.

MediaWorld: il volantino XDays torna in auge

All’interno del volantino XDays troviamo alcuni smartphone molto interessanti a prezzi accessibili a tutti, a partire ad esempio dai 189 euro richiesti per l’ottimo Xiaomi Redmi Note 8T. Le offerte, ovviamente, non si fermano qui; analizzando più da vicino la campagna troviamo anche Huawei P30 Lite a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Honor 20 a 349 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A40 a 199 euro, LG K20 a 85 euro, Huawei P30 a 479 euro e Nokia 2.2 a 119 euro.

Per gli amanti del gaming, inoltre, da segnalare la presenza della combo Sony PS4 da 1TB + Fifa 20 + DS4 a soli 299 euro, occasione da non perdere assolutamente, sebbene a fine anno dovrebbe uscire la nuova PlayStation 5.

Le offerte non si fermano qui, il volantino MediaWorld è davvero ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire assolutamente, per questo motivo consigliamo di collegarsi direttamente al sito ufficiale per scoprire ogni singolo sconto o prezzo basso pensato dall’azienda.