MediaWorld e Unieuro scontano gli smartphone Honor a prezzi mai visti prima, solamente in questi primi giorni del mese di Febbraio 2020 i rivenditori di elettronica più grandi del nostro paese puntano a ridurre al massimo le proposte d’acquisto per alcuni dei modelli più allettanti.

Mentre ancora sono attive le campagne promozionali con le quali cercare di invogliare i consumatori all’acquisto nei negozi, è notizia recente la scelta di MediaWorld e Unieuro di abbassare i prezzi degli smartphone Honor, offrendo comunque tutti i servizi e le possibilità che già vediamo incluse nelle normali offerte. Non perdetevi ad ogni modo i migliori codici sconto Amazon distribuiti gratis ed in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld e Unieuro scontano al massimo i prezzi degli smartphone Honor

Le possibilità di scelta per l’utente finale sono davvero molto allettanti ed invoglianti, in particolare parliamo dei seguenti prezzi:

Honor 9X – distribuito nella colorazione Midnight Black – in vendita a 229 euro .

– distribuito nella colorazione Midnight Black – in vendita a . Honor 20 – in vendita a 349 euro nelle colorazioni Midnight Black e Sapphire Blue.

– in vendita a nelle colorazioni Midnight Black e Sapphire Blue. Honor 20 Lite – proposto alla modica cifra di 199 euro nella colorazione Phantom Blue.

– proposto alla modica cifra di nella colorazione Phantom Blue. Honor 20 Pro – proposto a 449 euro , ma solo ed esclusivamente nella colorazione Phantom Blue.

– proposto a , ma solo ed esclusivamente nella colorazione Phantom Blue. Honor 10 Lite – in vendita a 169,99 euro nell’interessante colorazione Midnight Black.

Tutti gli acquisti potranno essere completati sul sito ufficiale o nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, i modelli sono in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Qualità al top e prezzi alla portata, questo è in sintesi il “succo” della campagna promozionale portata avanti da MediaWorld e Unieuro.