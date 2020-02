Nell’ampio mondo di Internet in tantissimi non fanno altro che discutere della nuova versione di GTA, la sesta edizione. Un videogame che ogni giorno appassiona tantissimi players in possesso di una console idonea grazie al suo cavallo di battaglia: action-adventure open world.

Come appena detto, il gioco di basa su un open world dove i players hanno ampie operazioni da effettuare avendo il controllo di un criminale e della sua ascesa nella criminalità organizzata. Rockstar Games ha infatti riscosso un successo incredibile con questo videogame soprattutto perché i players possono sbizzarrirsi nei migliori dei modi.

In tantissimi non aspettano altro che l’arrivo della nuova versione, il capito 6 di GTA. In rete, infatti, si discute tantissimo anche se ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla produzione del videogame in merito a come potrebbe essere strutturato questo nuovo capitolo. Ad alimentare tali discussioni, però, è un ex Rockstar Games e le sue recenti dichiarazioni. Eccovi svelati maggiori dettagli nel paragrafo successivo.

GTA 6 sta per arrivare: ecco alcune novità

GTA è un videogame ideato nel 1997 da Rockstar North e Rockstar Leed, e pubblicato da Rockstar Games. Oramai, sono passati cinque anni da GTA 5 e stando alle dichiarazioni di Darion Lowenstein durante un evento tenuto da Jeffries, il nuovo capito di GTA non dovrebbe uscire così presto.

Jeffries, invece, a riguardo ha aggiunto: “in qualità di ex dipendente Rockstar, Darion ha voluto far notare che i fratelli Houser danno la massima qualità del gioco, più che rispettare le scadenze. A suo parere, nella migliore delle ipotesi il gioco potrebbe essere rilasciato alla fine del 2021, ma non pensa che possa arrivare un trailer o un annuncio a breve.”