Unieuro spazza le offerte di MediaWorld con il lancio di una campagna promozionale, chiamata Fuoritutto, incentrata completamente sul lancio di una lunga serie di offerte e di prezzi bassi da saper cogliere assolutamente al volo per risparmiare il più possibile.

L’idea dell’azienda è proprio questa, ampliare la disponibilità del volantino in più parti possibili d’Italia, nonchè sul sito ufficiale (ma attenzione ai costi di spedizione), cercando nel contempo di raggiungere tutte le categorie merceologiche più richieste ed ambite del mercato.

Volantino Unieuro: ma si risparmia davvero?

La domanda è lecita, il volantino Unieuro può fare davvero risparmiare gli utenti? la risposta è in parte positiva, anche se è sempre consigliato confrontare il prezzo mostrato a schermo con quanto proposto dalla rete o dalle dirette concorrenti.

L’unica cosa di cui siamo certi è che l’attenzione dell’azienda si è concentrata sulla fascia media del mercato degli smartphone (tranne che per i prodotti Apple), ecco quindi che gli utenti potranno acquistare i vari Oppo Reno 2Z a 299 euro, passando per Asus ZenFone Max Pro M2 a 169 euro, per finire con i migliori del settore come Huawei P30 Lite New Edition.

Se interessati invece al mondo dei wearable, segnaliamo la possibilità di mettere le mani su Samsung Galaxy Watch Active a 179 euro, Huawei Watch GT a 139 euro o Amazfit GTS a 114 euro.

Per ogni altra informazione in merito alla corrente campagna promozionale del volantino Unieuro, aprite le pagine che trovate inserite qui sotto.