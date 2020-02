Il volantino MediaWorld, con annesso il solito e classico Tasso Zero, torna ad impressionare i consumatori italiani portando con sé innumerevoli offerte ed occasioni da cogliere al volo per cercare di spendere il meno possibile, senza dover necessariamente rinunciare alla qualità generale.

Coloro che vorranno approfittare del finanziamento senza interessi dovranno prima di tutto superare un livello minimo di spesa, consegnare le buste paga dei mesi precedenti ed attendere la valutazione d’affidabilità creditizia. Se tutto andrà per il verso giusto, potranno poi versare 10 o 20 rate fisse mensili addebitate direttamente ed automaticamente sul conto corrente collegato.

Volantino MediaWorld: le offerte migliori di oggi

Il mondo degli smartphone è toccato in parte di striscio dalla campagna promozionale di MediaWorld, in quanto al netto delle proposte legate ai top di gamma Apple, l’attenzione dell’azienda si è riversata su dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato. L’utente potrà spendere meno di 400 euro per riuscire ad acquistare i vari Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P Smart+ 2019, Galaxy A30, Galaxy A20e, Galaxy A40 o anche il nuovissimo Huawei P30 Lite New Edition.

Il prodotto che però ci ha maggiormente colpito e convinto è sicuramente lo Huawei Watch GT 2, uno smartwatch di fascia altissima che nasconde al proprio interno caratteristiche tecniche e funzionalità “da sogno”, tutto a soli 199 euro.

Per scoprire e conoscere nel dettaglio ogni singola offerta del volantino MediaWorld attualmente disponibile sul territorio nazionale, nonché sul sito ufficiale dell’azienda, aprite le pagine seguenti.