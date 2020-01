Motorola razr in vendita a partire dal 6 febbraio 2020

L’attesa è finita. Il nuovo Motorola razr, il primo smartphone a conchiglia realizzato con un display flessibile che si piega completamente, sarà in vendita fra pochi giorni. Il successo di pubblico del nuovo smartphone ha superato di gran lunga le aspettative, per questo in questa prima fase il prodotto potrebbe essere disponibile in quantità inferiore rispetto all’elevata domanda.

Motorola razr: lo smartphone proveniente dal passato rivisitato in chiave futuristica

Motorola ha reinventato un’icona reinterpretandola in chiave moderna, realizzando uno smartphone d’avanguardia nelle funzionalità e nel design che soddisfa le esigenze delle persone. Con razr si vive un’esperienza completamente nuova, unica, mai esistita con nessun altro smartphone. È, infatti, ricco di nuove caratteristiche che sfruttano il suo form factor unico, trasformando una sfida industriale in un’innovazione ingegneristica. La cerniera permette allo schermo di ripiegarsi perfettamente a metà senza spazi, proteggendo il display e creando un design ultracompatto.

Ecco quando arriva sul mercato

Motorola razr sarà in vendita dal 6 febbraio in anteprima esclusiva con TIM, che è tra i primi operatori in Europa a supportare la eSIM integrata all’interno dello smartphone. La eSim, senza alcun supporto fisico, consente l’attivazione e la gestione delle linee mobili.

Lo smartphone sarà disponibile nei negozi e online sul sito tim.it al prezzo di 1.599 € o in formula rateizzata (49 € per 30 mesi, senza anticipo).

Gli utenti che hanno richiesto di essere inseriti all’interno della lista priority potranno essere contattati per finalizzare l’acquisto. La priorità seguirà necessariamente l’ordine di registrazione al sito e la disponibilità di prodotto sul territorio. A partire da marzo 2020, Motorola razr sarà disponibile anche su altri canali di vendita.