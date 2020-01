Comet resta esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle ottime campagne promozionali dei mesi scorsi, riuscendo difatti a proporre agli utenti tantissimi prezzi bassi su cui appoggiarsi per cercare di risparmiare con i propri acquisti.

Alla base del volantino Comet attuale troviamo il solito Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, tramite il quale il consumatore potrà accedere a prodotti particolarmente costosi, ricevendo un prestito da restituire di mese in mese con addebiti diretti sul conto corrente.

Volantino Comet: queste sono le vere occasioni

Le occasioni del volantino Comet sono diverse, anche se non toccano dispositivi appartenenti alla fascia alta (o meglio definiti top di gamma) del settore della telefonia mobile. I prodotti da acquistare subito sono Huawei Nova 5T e Oppo Reno 2, un’accoppiata di terminali di buonissima qualità, in vendita rispettivamente a 399 e 499 euro (sempre con versione no brand e garanzia legale della durata di 24 mesi).

Per coloro che invece sono alla ricerca di un nuovo prodotto per la casa, l’attenzione cade direttamente sul Dyson V8, una aspirapolvere wireless (senza fili) dalle grandissime prestazioni. Non è l’ultimo modello commercializzato dall’azienda, ma resta un best buy assoluto, se considerato il prezzo finale di 299 euro.

Per maggiori informazioni, e per scoprire nel dettaglio ogni singolo prezzo del volantino Comet, dovete prima di tutto aprire le pagine che trovate qui sotto. Ricordate che gli acquisti possono essere effettuati anche sul sito ufficiale, ma sarà necessario pagare le spese di spedizione.