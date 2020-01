Esselunga ha in serbo una sorpresa speciale per gli utenti, un volantino che riesce ad offrire la possibilità di acquistare due dei dispositivi più richiesti del momento, Samsung Galaxy S10+ e Xiaomi Mi Band 4 ad un prezzo decisamente accessibili.

La campagna promozionale corrente risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale; l’acquisto potrà essere completato, salvo esaurimento anticipato delle scorte, entro e non oltre il 5 febbraio 2020 (senza costi aggiuntivi, ma con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi).

Per scoprire i nuovi codici sconto e le offerte Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: gli sconti riescono a sorprendere

Lo smartphone preso in considerazione dal volantino Esselunga è uno dei top di gamma assoluti del momento, un Galaxy S10+ dal retrogusto davvero incredibile, sia per la possibilità di acquistarlo in versione no brand che proprio per il prezzo finale di vendita: soli 698 euro.

Discorso simile per la Xiaomi Mi Band 4, una smartband davvero molto interessante e forse una delle più economiche delle attualmente disponibili sul mercato italiano, solamente 29 euro per avere al polso tutte le informazioni di cui abbiamo effettivamente bisogno, senza doversi preoccupare di nient’altro. Ricordiamo infatti essere completamente compatibile con ogni smartphone o dispositivo in generale, basta che sia dotato di connettività bluetooth ed il gioco è fatto.

In conclusione segnaliamo la presenza anche degli auricolari true wireless JBL tune220, ottime soluzioni per risparmiare il più possibile, costano solamente 79 euro, e per completare il corredo iniziato con smartphone e smartwatch.