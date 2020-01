Hype amplia l'offerta RC Auto con Prima Assicurazioni

HYPE, la soluzione digitale per una gestione semplice ed efficiente del denaro che in soli due anni ha superato il milione di clienti (è la quinta challenger bank in Europa e l’ottava nel mondo per numero di clienti), ha scelto Prima Assicurazioni, la tech company che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni protagonista lo scorso anno del round record di 100 milioni di euro, per ampliare la propria proposta assicurativa all’RC Auto.

L’architettura tecnologica proprietaria di Prima Assicurazioni viene oggi integrata in HYPE permettendo ai clienti della challenger bank di stipulare la polizza in scadenza direttamente da mobile, calcolando il preventivo in pochi “tap” e addebitando il costo tramite pagamento diretto sul conto HYPE nella massima facilità e rapidità.

Per Prima Assicurazioni, che in meno di quattro anni conta oltre mezzo milione di clienti attivi e un milione di polizze stipulate, l’accordo con HYPE rappresenta una nuova opportunità di crescita grazie all’accesso diretto a un importante bacino di utenti costantemente in aumento.

Per HYPE, l’accordo si inserisce nella strategia di continuo ampliamento di servizi a valore aggiunto rispondenti alle precise esigenze dei propri clienti, offerti direttamente dall’app e sviluppati tramite terze parti riconosciute come eccellenze nei propri settori di riferimento. Una proposta che, non solo mira ad offrire tutte le possibili soluzioni per una gestione a 360 gradi del denaro, ma vuole anche andare incontro alle richieste dei clienti con cui è in continuo dialogo attraverso differenti canali. L’offerta RC Auto nasce, infatti, dall’analisi degli obiettivi di risparmio indicati dai clienti che ha evidenziato una particolare attenzione verso il tema assicurazione auto percepito come spesa importante ed essenziale da pianificare per tempo.

L’accordo con Prima risponde a queste esigenze: l’approccio data-driven della giovane insurtech permette la semplificazione operativa e la personalizzazione della tariffa a vantaggio del cliente finale in termini di facilità di utilizzo e costi.