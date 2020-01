Gli smartphone del futuro saranno dotati di fotocamere sempre più performanti, grazie alle quali catturare preziosi momenti pur non essendo in possesso di un dispositivo professionale dedicato. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito allo spopolare di numerosi smartphone dotati di doppia fotocamera anteriore, per scattare selfie in modalità ritratto o ultra-wide. Tra questi, il Samsung Galaxy S10+, il Redmi K30 di Xiaomi, il Realme X50 5G, il Google Pixel 3 e l’iPhone 11.

Nelle scorse ore, è apparsa sul Web l’immagine di un misterioso smartphone che implementerebbe la prima dual selfie-camera da 44 MP. L’immagine è stata diffusa su Twitter da @Mrwhosetheboss, uno YouTuber, che ha riferito di essere in possesso di uno smartphone che non è stato ancora lanciato sul mercato, senza però render noto il suo produttore.

Holding an unreleased smartphone right now, with world's FIRST 44MP Dual Punch-hole front camera… Can anyone guess from which company? pic.twitter.com/A0VhiXxJog — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) January 20, 2020

L’immagine mostra la parte superiore dello smartphone, nonché la doppia fotocamera anteriore posizionata nell’angolo sinistro del dispositivo. Di che smartphone potrebbe trattarsi? Molti degli utenti che hanno risposto al post ipotizzano che si tratti di un prossimo smartphone OPPO.

Il prossimo smartphone OPPO avrà una dual selfie-camera da 44 MP?

Ciò lo si evincerebbe, anzitutto, dallo stile delle icone (quello della batteria, del bluetooth e della SIM), che sembra essere quello tipico della ColorOS. In secondo luogo, lo sfondo impostato sullo smartphone è uno degli sfondi predefiniti di OPPO, che si trova su tutti gli smartphone del produttore. Questo particolare è stato evidenziato anche da un utente attualmente in possesso di un OPPO Reno 3 Pro.

Actually, now I’m certain it’s an Oppo device. I got the exact same wallpaper on Oppo Reno 3 Pro! pic.twitter.com/hldvgU7Si0 — Frankie Herrera (@frankie_tech) January 20, 2020

Inoltre, lo smartphone mostra la Smart Sidebar di OPPO, grazie alla quale poter accedere velocemente ad alcune applicazioni semplicemente con uno switch da destra a sinistra. Se davvero fosse così, quello mostrato su Twitter dallo YouTuber potrebbe essere il prossimo OPPO Find X2 o OPPO Reno 4.