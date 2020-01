WhatsApp: multa da 100 euro per tanti utenti TIM, Vodafone e Iliad

Tra i tanti messaggi che gli utenti si mandano ogni giorno, si nascondono diverse insidie che non vanno assolutamente sottovalutate. Tutto ciò avviene su WhatsApp, piattaforma di messaggistica istantanea di cui nessuno potrebbe fare a meno al giorno d’oggi.

Molti sono stati i cambiamenti che tutti gli utenti hanno visto in questi anni, i quali spesso e volentieri hanno apportato modifiche molto interessanti. Uno degli ultimi update riportati però ha pensato alla sicurezza del pubblico, visto che le truffe sono sempre più presenti in chat. Proprio questo aspetto risulta l’unica nota dolente di una piattaforma pressoché perfetta che non fa altro che migliorare anno dopo anno. L’ultimo periodo è il risultato estremamente concitato, visto che tantissimi inganni sono arrivati sotto forma di messaggi all’interno delle chat in tutto il mondo. Nelle ultime ore qualcuno avrebbe addirittura riferito di un messaggio contenente una multa, ma ci sono delle precisazioni importanti da fare.

WhatsApp: il nuovo messaggio parla di una multa ai danni degli utenti, ma non si tratta altro che di una truffa

Oltre alle tante e solite truffe che WhatsApp si trova a fronteggiare ogni giorno, in questo caso sarebbe arrivato qualcosa di inusuale. Nelle chat gli utenti riferiscono di aver trovato un messaggio che parla addirittura di una multa da 100 €.

Ovviamente non c’è scritto il motivo per cui questa sarebbe stata comminata agli utenti, i quali quindi cercano spiegazioni. Nel testo c’è scritto che chiunque pagherà 5 euro subito sarà esentato dal completo pagamento, ed è proprio lì che c’è la truffa. Non esiste alcuna multa, ma facendo di credere che questa sia reale, i truffatori puntano ad estorcervi proprio la cifra di 5 euro.